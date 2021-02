Sci: CdM, Brignone vince il superg in Val di Fassa davanti a Gut e Suter, quarta Curtoni**

28 febbraio 2021 a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Federica Brignone vince il superG di Coppa del Mondo femminile in Val di Fassa. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 1.14.61 davanti alle svizzere Lara Gut-Behrami, seconda a 59 centesimi, e Corinne Suter, terza a +0.72. Buona prova anche delle altre azzurre con Elena Curtoni che chiude quarta, seguita da Francesca Marsaglia quinta e Marta Bassino sesta. La Brignone con questo successo ha raggiunto Deborah Compagnoni in cima alla lista delle plurivittoriose italiane in Cdm a quota 16 vittorie.

Purtroppo non sono mancate le brutte notizie con due brute cadute. La norvegese Lie è stata protagonista di una brutta caduta, con urla di dolore dopo essere rimasta impigliata nelle reti di protezione. E' stata portata poi via in elicottero. Poco dopo è successo un episodio molto simile, ma la vittima è stata l'austriaca Schneeberger. In questo caso le immagini sono state ancora più crude ed è apparso chiaro fin da subito come si sia rotta la gamba dopo aver inforcato una porta.