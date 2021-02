Milano: spaccio di cocaina, polizia arresta due persone

27 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 27 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano due cittadini italiani di 33 e 36 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Bonola hanno visto i due in via Traiano che in auto si scambiavano un pacchetto, risultato poi contenere 36 dosi di cocaina. Dal controllo è emerso che il 33enne gestiva cinque spacciatori sul territorio, organizzati con turni lavorativi da 8 ore. L'uomo consegnava ai pusher i sacchetti con la cocaina a inizio turno e al termine riceveva il reso della droga non venduta e incassava il corrispettivo di quella venduta. Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno sequestrato 1.600 euro in contanti.