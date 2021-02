Covid: positivo al coronavirus va a fare spesa nel Mantovano, denunciato

27 febbraio 2021 a

Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Un uomo di 41 anni, cittadino indiano e positivo al Covid, è stato sorpreso a Viadana, in provincia di Mantova, è stato denunciato dai carabinieri per non aver rispettato l'obbligo di isolamento. Fermato per un controllo mentre era a bordo della sua auto, si è giustificato dicendo che stava andando a fare la spesa in compagnia di una amico. I carabinieri si sono assicurati che tornasse nella propria abitazione e lo hanno denunciato.