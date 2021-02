Sanremo: Noemi, 'porto sul palco la nuova me, appassionata, consapevole, ma sempre rossa'** (2)

27 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Un brano che racconta la sua rinascita ("Il glicine è molto forte, ha delle radici molto profonde, però ha anche questa fioritura meravigliosamente fragile, con cui io identifico la paura", dice), che non è solo una storia d'amore finita ma qualcosa di più profondo. "Al primo ascolto può sembrare una canzone che parla di una storia d'amore finita, ma poi alla fine io mi sento molto vicina alla fragilità di questo sentimento che viene raccontato, al buio e poi alla nascita di quella luce e di quella forza".

E se deve raccontare le emozioni nel salire sul palco dell'Ariston in questo anno così strano, lo fa così: "Sono vibrazioni di grande emozione, mi sembra di fare tutto per la prima volta. Forse perché ho un tipo di consapevolezza diverso rispetto alle altre volte, anche di coscienza, e sono molto contenta perché è un Sanremo importante e spero di poter lanciare dal palco un'energia bella e positiva". Un'energia che, nella sera dei duetti, dividerà con Neffa, in uno dei maggiori successi dell'artista, 'Prima di andare via'. "Ho sempre amato Neffa perché, dietro quella sua apparente leggerezza, nasconde sempre testi e messaggi profondi, e anche le sue sonorità r&b", dice Noemi.

Il cambiamento è evidente, non solo musicalmente e vocalmente, ma anche dal punto di vista fisico. Un 'new look' e un dimagrimento che hanno colpito molto i fan dell'artista. "Sono contenta se vengo capita e apprezzata, ma non bisogna piacere a tutti, i detrattori ci sono sempre, ed è giusto anche che ci siano perché é sinonimo di democrazia -spiega Noemi- Ma io ci tenevo che arrivasse il messaggio forte e chiaro che 'vai bene se vai bene a te'. C'è il diritto di sentirsi bene bel nostro corpo, l'importante è che la nostra testa sia pulita ed equilibrata". Perché adesso "mi sembra di essere in un nuovo giardino, ogni giorno guardo le cose con la meraviglia che è necessaria. E tutto questo mi fa sentire che ho qualcosa in più da dare. La novità è verità", conclude l'artista romana.

(di Ilaria Floris)