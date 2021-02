Sport e Salute: boom di presenze al Foro Italico nella palestra a cielo aperto

26 febbraio 2021 a

Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - Lo scorso 11 dicembre, Sport e Salute SpA ha spalancato le porte del Foro Italico ai cittadini in un momento difficile e lo ha fatto per tenere viva la passione per lo sport in questo lungo periodo di chiusura degli impianti. In attesa della ripartenza.

Alla Grand Stand Arena è stato lanciato il progetto pilota del programma “Sport nei parchi”, previsto dall'accordo firmato da Sport e Salute e Associazione nazionale comuni italiani per dotare alcune aree comunali di attrezzature per l'attività sportiva. L'avviso per Sport nei parchi ha registrato la Società ha trasformato in palestra a cielo aperto la Grand Stand Arena di viale delle Olimpiadi dotandola dei migliori macchinari e nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.

Dall'inaugurazione ad oggi sono tantissimi i cittadini, dai giovani agli over 50, che la frequentano quotidianamente. I numeri sono da record: al 22 febbraio 8044 gli accessi totali. Sono ben 5416 i giovani, dai 15 ai 24 anni, che si allenano sfruttando in particolare la fascia oraria 12.00-18.00, ad evidenziare la forte presenza delle società sportive che utilizzano la struttura per tenere in forma i propri tesserati.