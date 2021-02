Sci: CdM, Gut-Behrami vince discesa Val di Fassa e balza al comando della Coppa (2)

26 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - La prima delle azzurre è Laura Pirovano, brava a prendersi l'ottava posizione con 90 centesimi di ritardo sulla ticinese. “Sono soddisfatta – ha detto Laura – anche perché è una pista dove bisogna essere brave a far correre gli sci, quindi sapevamo che per noi italiane non sarebbe stata facilissima. Sono partita provando a dare tutto ciò che avevo, qualche errore l'ho fatto, ma domani c'è un'altra gara e spero di riuscire a migliorare ancora qualcosa. Sto comunque trovando una buona continuità di risultati”.

Undicesima è Elena Curtoni con 1″17 di svantaggio sulla leader. Nadia Delago si prende il 16/o posto a 1″59 dalla vetta, precedendo Federica Brignone per un solo centesimo. Più distanti Francesca Marsaglia a 1″74 e Marta Bassino a 2″18. Per sabato è in programma la seconda discesa, recupero della preolimpica cancellata a Yanqing, con partenza alle 11.