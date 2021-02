Rep.Congo: Bonfrisco (Lega), 'convocato tempestivamente Parlamento Ue'

26 febbraio 2021 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “Desidero ringraziare il presidente della commissione Affari Esteri (Afet) David McAllister per la sollecita decisione, con cui, dando seguito a una mia richiesta, ha calendarizzato per il 1° marzo uno scambio di vedute con il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) sulla situazione nella Repubblica Democratica del Congo, a seguito della morte dell'ambasciatore italiano, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, assieme all'autista Mustapha Milambo. È un evidente segno di rispetto per le famiglie, il corpo diplomatico, l'Arma dei carabinieri, e tutta l'Italia colpita da questo grave lutto. Auspico che la discussione possa fornire anche un importante contributo sul fronte della verità, chiarendo ogni aspetto della tragica vicenda”. Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega membro della commissione Affari Esteri e sostituto della sottocommissione Difesa e Sicurezza del Parlamento Europeo.