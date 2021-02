Lavoro: Miccoli, 'bene Orlando, riforma ammortizzatori priorità governo'

26 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Fa bene il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ad accelerare sulla riforma degli ammortizzatori sociali convocando di nuovo il tavolo con le forze sociali per presentare un primo documento. Questa riforma è l'intervento più urgente che il Governo Draghi deve mettere in campo". Così Marco Miccoli, responsabile Lavoro della segreteria nazionale Pd.

"Senza una riforma che garantisca il sostegno al reddito a tutti i lavoratori che perderanno l'occupazione, non sarà possibile sbloccare i licenziamenti. Ora, comunque, è necessario prorogare di nuovo il blocco così come è necessario garantire la cassaintegrazione per Covid fino al termine dell'emergenza".