Gresini: domani mattina i funerali a Imola

Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - Si terrà domani ad Imola e in forma privata l'ultimo saluto a Fausto Gresini, scomparso il 23 febbraio scorso all'età di 60 anni. Lo annuncia la Gresini Racing in una nota. "Non sarà purtroppo la cerimonia con cui tutti avremmo voluto congedarci dal nostro amato Fausto per via delle attuali restrizioni dovute alla pandemia -aggiunge il comunicato-. Come Gresini Racing, e d'accordo con la famiglia, abbiamo deciso di trasmettere la cerimonia in diretta streaming, per permettere a tutti di partecipare a quest'ultimo saluto. Potrete seguire su Facebook/GresiniRacing la diretta questo sabato 27 a partire dalle 10 del mattino".