Golf: Tiger Woods trasferito in un altro ospedale di Los Angeles

Los Angeles, 26 feb. -(Adnkronos) - Tiger Woods è stato trasferito dall'Harbour-Ucla Medical Center, ospedale che si trova a West Hollywood nella contea di Los Angeles in California, in un altro istituto della città californiana per "proseguire le cure ortopediche e il recupero". Lo riferisce Anish Mahajan, Ceo dell'ospedale in cui il 45enne fuoriclasse del golf ha subito l'intervento chirurgico per le gravi lesioni alle gambe in seguito a un incidente d'auto. "A nome del nostro staff, è stato un onore fornire cure ortopediche per traumi a uno dei più grandi atleti della nostra generazione. Per rispettare la riservatezza dei pazienti, l'Harbour-Ucls Medical Center non fornirà ulteriori informazioni", aggiunge Mahajan.