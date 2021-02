Fnm: perfezionata acquisizione 82,4% di Milano Serravalle

26 febbraio 2021 a

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Fnm ha perfezionato oggi l'acquisizione dell'82,4% del capitale di Milano Serravalle da Regione Lombardia in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto e comunicato al mercato il 3 novembre 2020. La partecipazione di Fnm sale al 96%, considerando la quota del 13,6% già comprata il 29 luglio del 2020.

"Nasce così il polo per la gestione del sistema di mobilità in Lombardia che integra il trasporto ferroviario, il trasporto pubblico locale su gomma e l'infrastruttura autostradale", sottolinea Fnm. Contestualmente al perfezionamento dell'acquisizione, Autostrada Pedemontana Lombarda è uscita dal perimetro di consolidamento di Milano Serravalle.

Il corrispettivo per l'acquisizione della partecipazione, pari a 519,2 milioni di euro è stato integralmente regolato per cassa. La Milano Serravalle sarà consolidata integralmente nel bilancio Fnm a partire dal 1 marzo 2021. Fnm, considerando anche i suoi risultati, presenta al 30 settembre 2020 i seguenti valori proforma: ricavi per 356 milioni di euro, e un ebitda ante oneri non ricorrenti di 121 milioni di euro.