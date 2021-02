Emanuele Capano, Parrucchiere 3.0: il Bestseller su come rilanciare il proprio salone

26 febbraio 2021 a

(Milano 26 febbraio 2021) - Milano, 26.02.2021 – Secondo i dati di Confartigianato, a seguito dei danni economici derivati dall'emergenza COVID-19, uno dei settori maggiormente colpiti risulta essere proprio quello dei parrucchieri. Si stima infatti che il fatturato dei proprietari di tali attività sia sceso del 70% nel corso del 2020. Un dato questo che rivela la situazione drammatica di chi opera in questo settore.

Per tutti quei parrucchieri che stanno vivendo mesi difficili a causa dell'emergenza pandemica e che sono alla ricerca di un modo per rialzarsi, esce oggi il libro di Emanuele Capano “PARRUCCHIERE 3.0. Come Diventare Uno Specialista In Extension, Acquisendo Nuovi Clienti e Aumentando Il Fatturato Grazie Al Web Marketing” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di rilanciare il proprio salone e di acquisire nuovi clienti attraverso precise strategie di marketing digitale.

“Il mio libro è una vera e propria guida passo passo che accompagna il lettore a rilanciare la propria attività. Il primo e più importante passo da compiere consiste nel posizionarsi come esperto di un settore specifico, ad esempio quello delle extension, come nel mio caso specifico” afferma Emanuele Capano, autore del libro “Il mercato italiano è pieno di parrucchieri generalisti che usano la guerra di prezzo come strumento per accaparrarsi nuovi clienti. Il vero segreto è invece un altro: puntare su un unico servizio specifico così da aumentare sia la propria autorevolezza, sia il proprio fatturato”.

Secondo Capano, questo mercato si è evoluto molto nel corso del tempo. Ad esempio, oggi il passaparola non funziona più come una volta. Affidarsi pertanto a quest'unico strumento di marketing, ormai obsoleto, non può far altro che portare i proprietari dei saloni verso il fallimento. Come dimostra invece la storia professionale dell'autore, rialzarsi da un momento di crisi assoluta è possibile. Il segreto sta proprio nel posizionarsi come massimo esperto di un settore specifico e usare internet per promuovere la propria attività nel migliore dei modi.

“Conosco Emanuele da ormai parecchi anni ed è senza dubbio una grande storia di successo” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Da studente anni fa mise in pratica tutti i miei insegnamenti di marketing nel migliore dei modi, riuscendo a risollevare le sorti del proprio salone con estremo successo. Oggi, da studente è diventato a sua volta formatore e in questo libro, frutto della propria esperienza sul campo, condivide quelle stesse strategie che hanno permesso a lui per primo di uscire dalla crisi”.

“Otto anni fa grazie a Giacomo Bruno sono riuscito a salvare il mio salone. Oggi ho sentito il bisogno e il desiderio di dare il mio contributo a tutti quei parrucchieri che, come me a quel tempo, vogliono uscir fuori da questo momento di difficoltà” conclude l'autore. “Il libro è senza dubbio il mezzo più autorevole al mondo per raggiungere il grande pubblico e per dare reale valore alle persone”.

Emanuele Capano nasce a Villafranca di Verona nel 1975. Parrucchiere da 32 anni, ha preso la decisione 8 anni fa di specializzarsi in extension diventando il massimo esperto in questo settore con migliaia di applicazioni eseguite. Grazie all'esperienza maturata nel corso di questi anni ha imparato a riconoscere a fondo la differenza tra i capelli di scarsa qualità e quelli di ottima qualità. Ha successivamente creato una linea personalizzata di capelli, denominata “ALCHEMICA”, oggi in commercio. Si impegna inoltre ad aiutare altri parrucchieri come lui nell'acquisizione di nuovi clienti attraverso apposite strategie di marketing. Siti web: