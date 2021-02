Covid: nel Pratese titolare di agenzia di viaggi si toglie la vita

26 febbraio 2021 a

Firenze, 26 feb. - (Adnkronos) - Il titolare di un'attività legata al settore turistico, un sessantenne, si è tolto la vita ieri a Carmignano (Prato) dove viveva e lavorava. Gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri: l'imprenditore proprietario di un'agenzia di viaggi avrebbe lasciato un biglietto lasciato con riferimento ai debiti. Il sindaco Edoardo Prestanti si è detto "sconvolto" dal gesto estremo.

"Il gesto compiuto dal concittadino è un segno forte, che evidenzia come la pandemia abbia provocato un disagio socio economico, che colpisce in maniera sempre più dura quelle categorie i cui settori lavorativi sono fermi da un anno e per le quali non è ancora chiara una tempistica di ripartenza", ha detto il sindaco.

Stamattina il sindaco Prestanti ha telefonato al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, chiedendo un confronto volto alla ricerca di una soluzione immediata alla questione economica di tali categorie. Il presidente Giani si è reso disponibile ad incontrare nei prossimi giorni non solo il sindaco, ma tutti i commercianti di Carmignano, per porsi al loro ascolto e riportarne i problemi a livello regionale.