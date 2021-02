Covid: Inter, tutti negativi i tamponi eseguiti ieri al gruppo squadra

26 febbraio 2021 a

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Sono tutti negativi i tamponi eseguiti ieri sul gruppo squadra dell'Inter in seguito alle positività al Covid di alcuni dirigenti nerazzurri, tra questi l'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, e di un membro dello staff tecnico. L'Inter quindi si allenerà regolarmente agli ordini di Antonio Conte nel pomeriggio, per continuare a preparare il match con il Genoa previsto per domenica a San Siro.