Covid: dpi con certificati falsi e mascherine contraffatte, Gdf Pisa denuncia 14 persone

Pisa, 26 feb. - (Adnkronos) - Dispositivi di protezione individuale con certificazioni false e mascherine contraffatte di note firme: con la conclusione dell'operazione "Burlamask" la Guardia di Finanza di Pisa ha denunciato 14 persone per contraffazione e frode nelle pubbliche forniture.

E' stata scoperta nel nord Italia una centrale della produzione e sono stati sequestrati 3.500 metri di tessuto e i macchinari utilizzati per il confezionamento dei prodotti. In provincia di Pisa è stata individuata una società che vendeva ad enti pubblici dispositivi di protezione con certificati falsi. Sequestrati 450mila dispositivi facciali spacciati per presidi medici e 200mila certificazioni di conformità.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pisa, hanno avuto origine a seguito di un controllo presso una piccola sartoria della provincia di Pisa e successivamente sviluppatesi risalendo l'intera filiera, fino ad accertare la responsabilità di diverse aziende in tutta Italia.