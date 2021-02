26 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - Al via da pochi minuti l'Assemblea della Lega Serie A, che dovrà decidere sulle offerte di Sky e Dazn per i diritti tv del massimo campionato italiano di calcio per il triennio 2021/24. Presenti tutte le venti società, in video conferenza, dopo la decisione di non svolgere l'assemblea in presenza dopo le positività al Covid di alcuni dirigenti dell'Inter.