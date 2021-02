Basket: Nba, Antetokounmpo vince sfida con Williamson e Bucks superano Pelicans

26 febbraio 2021 a

Milwaukee, 26 feb. -(Adnkronos) - Milwaukee Bucks (20-13) e New Orleans Pelicans (14-18) danno vita a una partita ad alto punteggio, risolta solamente nel finale a favore dei padroni di casa per 129-125. A deciderla sono Giannis Antetokounmpo (con una schiacciata in coast-to-coast nei minuti finali) e Khris Middleton, che dimostra a tutti di essere un All-Star di fatto nonostante non sia stato convocato per la partita delle stelle segnando 13 punti nell'ultimo quarto

Alla fine sono 31 i punti dell'esterno di coach Budenholzer, che accompagnano un Giannis Antetokounmpo da 38 punti e 10 rimbalzi con 14/27 dal campo e 8/10 ai liberi, anche se la giocata decisiva (uno sfondamento preso a pochi secondi dalla fine) porta la firma di Donte DiVincenzo, che chiude così una prestazione eccellente da 24 punti, 7 rimbalzi e 9 assist in poco meno di 35 minuti. Si tratta della quarta vittoria in fila per Milwaukee, che si rilancia nella Eastern Conference

Ai Pelicans rimane giusto la consolazione di aver fatto sudare una delle migliori squadre a Est, in una gara con 15 parità e 23 avvicendamenti nella guida del punteggio. Zion Williamson ha giocato un primo tempo sensazionale da 24 punti battagliando a lungo con Antetokounmpo, chiudendo poi con 34 insieme ai 23 di Brandon Ingram. I Pelicans erano avanti di uno a 2 minuti dalla fine, ma un errore dell'ex Eric Bledsoe e lo sfondamento di Ingram su DiVincenzo li hanno condannati alla sconfitta.