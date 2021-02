Assolombarda: entra nel vivo la corsa per la presidenza, in 17 firmano per Spada

26 febbraio 2021 a

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Entra nel vivo la corsa per la presidenza di Assolombarda, la prima dopo che l'associazione degli imprenditori si è fusa con Lodi e Pavia e che avendo già inglobato gli imprenditori di Monza e Brianza conta oggi 6800 soci. I candidati sono due, Alessandro Spada, subentrato a Carlo Bonomi che ha lasciato l'incarico per assumere quello di presidente di Confindustria nazionale e Alessandro Enginoli che nel 2007 ha fondato Biostrada.

A quanto apprende l'Adnkronos Spada avrebbe già l'appoggio di 17 nomi di industriali, manager e imprenditori che hanno raccolto in una lettera le firme per presentare la sua candidatura. Nomi di peso, legati a gruppi e società nazionali e internazionali, da Pirelli a Mediaset, da Mapei a Bracco, da Ferrarelle ad A2a e ancora altre società ora confluite con le fusioni nella storica associazione di via Pantano. Una scelta che sarebbe stata guidata dalla buona performance mostrata dallo stesso Spada alla guida dell'associazione in questi mesi e alla sensibilità mostrata nel comprendere al meglio gli aspetti territoriali, soprattutto ora che il raggio di azione di Assolombarda si è allargato.

I saggi hanno tempo fino 10 di marzo per sondare il terreno e cercare di capire qual è l'orientamento degli associati. I candidati per essere ammessi al voto devono poter contare sul consenso di tanti associati che abbiano complessivamente almeno il 15% del peso contributivo. La votazione avverrà il 23 marzo al Consiglio generale.