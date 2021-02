Aspi: Cda Atlantia, offerta consorzio Cdp e fondi inferiore ad attese

26 febbraio 2021 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Il Cda, all'esito di una prima disamina, ha reputato l'offerta vincolante per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88% del capitale detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia S.p.A. presentata il 24 febbraio 2021 dal consorzio composto da Cdp Equity, The Blackstone Group International Partners Llp e Macquarie Infrastructure and Real Assets Ltd "inferiore alle attese, fondate su concrete e coincidenti valutazioni di advisor indipendenti, e non coerente, nei termini sia economici che contrattuali proposti, con l'interesse di Atlantia e di tutti gli stakeholders". Lo rende noto Atlantia al termine del Cda che si è riunito oggi sotto la presidenza Fabio Cerchiai.