Sanremo: Ricchi e Poveri, 'ci ha visto litigare e fare pace, per noi quel palco è tutto'** (2)

(Adnkronos) - Il quartetto esce oggi con il nuovo album 'Reunion', doppio album prodotto da Danilo Mancuso per DM Produzioni e distribuito da Sony Music Entertainment Italy. 21 tracce che racchiudono i grandi successi dagli anni '60 agli anni '90, per la prima volta eseguiti dal gruppo nella formazione originaria con la partecipazione eccezionale di José Feliciano che ha reinterpretato 'Che sarà', presentata al Festival di Sanremo del 1971 quando si classificò seconda proprio nell'interpretazione dei Ricchi e Poveri in abbinamento allo straordinario cantante e musicista portoricano. "Non vedevamo l'ora, doveva uscire prima e poi si è fermato tutto, siamo felicissimi di poter finalmente farlo ascoltare i nostri fan", dice il gruppo.

(di Ilaria Floris)