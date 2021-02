Governo: Morani, 'via da Mise? ha deciso Zingaretti, da Pd nessuna telefonata'**

26 febbraio 2021 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Perché non sono stata riconfermata? “Sono onorata di aver potuto servire il mio Paese in un momento così delicato, io ce l'ho messa tutta, poi il mio partito ha fatto delle scelte che non vanno attribuite a Draghi". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata Pd ed ex sottosegretaria allo Sviluppo Economico, Alessia Morani.

Chi ha fatto queste scelte? “Ovviamente il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Non c'entra niente Draghi, preserviamolo per cortesia”. Dal Pd l'ha chiamata qualcuno per avvertirla che non l'avrebbero riconfermata? “No, non mi ha chiamato nessuno ma la cosa non mi disturba, sia chiaro”.