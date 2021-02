Covid: Giani, 'In Toscana 1254 nuovi casi, tasso positivi 5,45%'**

26 febbraio 2021 a

Firenze, 26 feb. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.254 su 23.028 test di cui 14.130 tamponi molecolari e 8.898 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,45% (10,6% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

"In Toscana, nonostante il Covid, non smettiamo di investire nella sanità - aggiunge Giani - Destineremo 5 milioni e mezzo di euro agli interventi di risparmio energetico negli ospedali di Campostaggia, Nottola, Meyer e Scotte. Diminuiremo così i consumi e i costi, migliorando l'accoglienza dei pazienti e lavoratori in spazi sempre più all'avanguardia".