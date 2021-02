Scuola: lettera Comitato Dad per tutti a Bianchi, 'si chiuda, troppe vite spezzate e contagi' (2)

25 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - "Da nessuna parte vengono riportati i numeri degli insegnanti morti e contagiati - rileva il Comitato - Lo stesso dicasi per i genitori. Eppure lo sappiamo tutti: le scuole sono pericolose e diffondono il contagio. Gli interessi che spingono alcune istituzioni ad insistere sulla scuola in presenza, durante una terribile pandemia sono di carattere economico. Ma il problema del posteggio bambini a scuola esula dalle finalità costituzionali del diritto all'istruzione". Secondo i calcoli del Comitato dall'apertura delle scuole a settembre ci sarebbe stato un aumento dei contagi del "3mila per cento". Un dato tra l'altro parziale in quanto "non sono stati conteggiati mai i contagiati e i morti la cui malattia è derivata dai figli in eta scolare".

"E' evidente la contraddizione degli assembramenti in aula, proibiti per qualsiasi altra tipologia di attività. Che dire poi delle mense scolastiche? Tantissimi bambini riuniti a mangiare vicini senza mascherina per tutti i giorni scolastici. Vietato per i ristoratori, permesso nelle scuole". "Non vogliamo più sentirci propinare la storiella che i bambini a casa soffrono e subirebbero danni psicologici irreversibili e gravissimi. Signor Ministro - rileva il Comitato - chi insiste in questa versione si dimentica che i bambini a casa sono nel loro ambiente naturale: la famiglia", e "pericoli ci possono essere solo in famiglie con genitori inadatti al ruolo. Ma sappiamo - conclude - che sono solo casi limite" .