Pd: Morando, 'punto è cosa vuole fare, non le alleanze'

Roma, 25 feb (Adnkronos) - "Alleanze politiche con altri partiti sono e saranno necessarie: il nostro compito è fare del PD l'asse attorno alla cui visione del futuro del Paese e della sua collocazione in Europa e nel mondo -incarnata da una leadership legittimata dalla scelta di milioni tra gli elettori più attivi del centrosinistra-, si costruisce una credibile proposta di governo alternativa al destracentro". Lo scrive Enrico Morando sul 'Riformista'.

“Considero la scelta di far nascere il governo Conte2 e la sua iniziativa per un pieno ritorno dell'Italia in Europa un fatto positivo, da segnare all'attivo del PD. Quanto invece alla conduzione della crisi, credo che anche in questo caso una tattica non brillante sia stata suggerita da una strategia sbagliata: il M5S avrebbe potuto essere indotto ad un atteggiamento più disponibile ad accogliere le istanze di rilancio del PD, se quest'ultimo non si fosse chiuso dietro una porta (o Conte o elezioni), di cui non possedeva le chiavi", aggiunge Morando.