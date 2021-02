Pd: D'Elia, 'poniamo tema vice segretario donna'

25 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 25 feb (Adnkronos) - "Noi avevamo una vice segreteria duale prima, con Paola De Micheli. Il tema che abbiamo posto è di una vice segretario donna. Sarà l'Assembela a decidere, valuteremo, c'è una discussione". Lo ha detto Cecilia D'Elia a Agorà, a proposito della discussione sulla parità di genere nel Pd.

"Noi non volevamo un risarcimento, il tema non era questo. Da questo punto di vista sono soddisfatta, 5 donne su 6, tutte donne autorevoli e brave. Ho sentito giudizi sprezzanti che non condivido sulla squadra di governo", ha spiegato poi la portavoce della Conferenza delle donne democratiche parlando della nomina dei sottosegretari.

"Non è su questo che si misura un cambio di passo nel Pd rispetto a una battuta di arresto che c'è stata nella compagine al governo. Rimane l'assenza di donne nella squadra dei ministri e cosa significhi essere un partito di donne e uomini. Questa è la sfida. E la prima volta che un partito si riunisce per discutere di questo", ha poi detto la D'Elia riferendosi alla Direzione del Pd convocata per oggi proprio sul tema del ruolo delle donne.