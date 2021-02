Omofobia: Cirinnà, 'Meloni per far punire misoginia voti ddl Zan'

25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Sono giorni che leggo la falsa notizia sulle donne di sinistra che non hanno mostrato solidarietà a Giorgia Meloni. Falso, io e tante altre lo abbiamo fatto. Se la leader di Fdi vuole davvero dare un segnale di coerenza sostenendo che l'istigazione alla violenza va condannata, allora facesse votare ai 18 senatori del suo partito la legge Zan. Con quel testo infatti si combatte anche la misoginia e quello che è successo a lei verrebbe punito. Sarebbe una mossa bombastica di Giorgia. Dopo tante parole al vento Fdi potrebbe così passare ai fatti". Lo ha affermato la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd, intervistata da Tiziana Ragni a Radio Immagina.

"La legge -ha aggiunto- è ora in commissione Giustizia del Senato e potrebbe incorrere in imboscate parlamentari. Il Pd farebbe bene a imporsi per fare presto e bene la seconda lettura. Si vada avanti con coraggio dimostrando chi vota contro la dignità delle persone e chi vota contro".