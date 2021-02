M5S: l'ex Carelli incontra 8 parlamentari, faccia a faccia con Spadafora (2)

25 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Dopo la nomina dei sottosegretari -11 quelli in quota M5S di cui 2 viceministri- i malumori sono cresciuti a dismisura nel Movimento, tanto che nelle prossime ore sono dati per scontati nuovi addii. Tra questi, potrebbero esserci quelli di Trizzino ma anche di Mattia Fantinati, un posto da sottosegretario nel primo governo Conte. Esclude categoricamente invece la sua uscita dal M5S Stefano Buffagni, tra i 'big' del Movimento che non hanno avuto un posto nel 'sottogoverno', complici anche i rapporti difficili con il capo politico reggente, Vito Crimi. "Ma quale lasciare? Il Movimento è casa mia - mette in chiaro l'ex viceministro colloquiando con l'Adnkronos -. Ma è una casa che ultimamente è stata mal tenuta, va risistemata e va fatto in fretta".