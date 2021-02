Il Protocollo multicentrico dimostra l'efficacia dell'ossigenazione iperbarica in pazienti gravi con COVID-19

25 febbraio 2021 a

I risultati preliminari dello studio clinico dimostrano che il Trattamento Iperbarico riduce la necessità di uso di respiratori e dei tempi di recupero nei pazienti infetti da Covid-19. Un miglioramento significativo si nota dopo due sedute in camera iperbarica.

ROMA, 25 febbraio 2021 /PRNewswire/ --

36 pazienti con COVID-19 facevano parte di un protocollo multicentrico di successo condotto nel 2020 a Buenos Aires. I risultati preliminari dimostrano che l'inserimento della Terapia di Ossigeno Iperbarico migliora l'ipossiemia grave (basso livello di ossigeno nel sangue) causata dal nuovo Coronavirus.

I ricercatori hanno riportato un miglioramento significativo dopo due sedute e la saturazione finale nel gruppo era in media superiore a 93. Grazie a questo, i medici hanno deciso di introdurre l'Ossigeno Iperbarico nel trattamento standard dei pazienti con polmonite grave da COVID-19, anche al di fuori del protocollo.

A differenza dei respiratori, una Camera Iperbarica può essere utilizzata da diversi pazienti con il dovuto processo di disinfettazione tra le sedute. Il meccanismo d'azione del Trattamento Iperbarico non è invasivo e si differenzia dal respiratore, che lavora solo sulla meccanica respiratoria ma non aumenta la disponibilità di ossigeno diluito nel plasma sanguigno.

Il Trattamento di Ossigenazione Iperbarica è indicato per tutti i pazienti con diagnosi di COVID-19 che non hanno controindicazioni alla terapia e che non presentano una necessità imminente di ventilazione meccanica secondo i criteri clinici. L'obiettivo è invertire l'ipossiemia ed evitare la necessità di un supporto respiratorio. Così, la Camera Iperbarica serve a prevenire le complicazioni dell'ipossia prolungata, la infiammazione, la necessità di ossigenazione, la mortalità e per finire la saturazione del sistema sanitario.

Lo studio clinico è stato realizzato negli ospedali Muniz, Santojanni e Central de San Isidro di Buenos Aires; è nel portale Clinical Trials ed è stato sviluppato con Camere Iperbariche con tecnologia Revitalair® 430 fornite dalla società BioBarica. Questi dispositivi sono facili da installare e da utilizzare, questo ha permesso di portarli all'interno delle istituzioni per essere installati nelle stanze COVID-19. La Terapia di Ossigeno Iperbarico è stata inserita nei tre ospedali AMBA perché è un trattamento a basso costo per le istituzioni e può essere prescritto da qualsiasi medico senza la necessità di una specializzazione in Medicina Iperbarica.

I principali ricercatori sono i medici Eleonora Cunto (Hospital Muniz), Guillermo Keller (Hospital Santojanni) e Ramiro Larrea (Hospital Central de San Isidro). Inoltre, lo studio clinico ha il patrocinio dell'Associazione Argentina di Medicina Iperbarica (AAMHEI) e il coordinamento del suo presidente, la dottoressa Mariana Cannellotto.

Cos'è il Trattamento Iperbarico?

Il Trattamento Iperbarico consiste nel respirare alte concentrazioni di ossigeno all'interno di una camera pressurizzata. Questo genera un'iperossia che aumenta il volume di ossigeno disciolto nel plasma sanguigno. La maggiore diffusione dell'ossigeno raggiunge tutti i tessuti, inclusi quelli interessati. Così, si generano diversi effetti fisiologici terapeutici.

Nel contesto attuale, la Terapia di Ossigeno Iperbarico sarebbe utile per evitare la saturazione di risorse limitate come i respiratori e i letti di terapia intensiva negli ospedali. D'altra parte, invertire l'ipossiemia in tempo con un metodo di ossigenazione potente come la Camera Iperbarica, permetterebbe di ridurre l'infiammazione associata e la mortalità da COVID-19.

Per saperne di piu, visita BioBarica – Medical Hyperbaric Systems

