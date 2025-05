Governo: verso Cdm domani e giuramento sottosegretari nel pomeriggio

25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il Cdm che dovrà dare il via libera, tra le altre cose, al provvedimento che scorpora e riorganizza alcuni ministeri -tra i quali quelli della Transizione ecologica, del Turismo e dell'Innovazione digitale- dovrebbe tenersi domani in tarda mattinata, stando ai rumors alle 12.30. Non è escluso che già nella riunione di domani si affronti il tema del nuovo Dpcm con le misure per il contenimento del contagio da Covid. Quanto al giuramento dei sottosegretari e dei viceministri, al momento l'ipotesi più accreditata è che la cerimonia a palazzo Chigi si tenga nel pomeriggio di domani.