Governo: Udc, 'disappunto per esclusione, martedì segreteria'

Roma, 25 feb (Adnkronos) - "L'Udc esprime forte disappunto e amarezza sull'esclusione del partito dalla compagine governativa, pur avendo avuto la garanzia della nostra rappresentanza nella squadra di Governo, in quanto componente del gruppo parlamentare Forza Italia-Udc. Non è in discussione il sostegno al Governo Draghi. Si comunica che martedì prossimo si svolgerà la Segreteria politica del partito. All'ordine del giorno della riunione l'analisi del quadro politico". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'Ufficio stampa nazionale dell'Udc.