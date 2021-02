25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Io i giudizi sulle persone li do a valle non a monte perchè non ho pregiudizi, il punto che secondo me non torna nel governo Draghi è che lo slogan finora mi pare è tutto cambia perchè nulla cambi". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Raiuno, commentando la nomina dei sottosegretari.