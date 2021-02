Governo: 'Il Foglio', Draghi vuole anche Remuzzi e D'Alberti come consiglieri

25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb (Adnkronos) - "Nel giorno in cui i partiti se le danno di santa ragione in Consiglio dei ministri per i sottosegretari, il premier Mario Draghi ferma su un foglio tre nomi che vuole come super consiglieri al suo fianco. Il primo: il prof. dell'Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi, che nella testa del premier dovrà essere la versione italiana di Anthony Fauci. Un esperto per il virus. Poi per l'economia, ecco il secondo nome: Francesco Giavazzi, bocconiano, compagno di strada al Mit e poi al Tesoro. Chiude la terna dei possibili consiglieri: Marco D'Alberti, esperto in questioni legali, docente alla Sapienza". Lo scrive il 'Foglio' a proposito della squadra del presidente del Consiglio.