Governo: Casarini, 'al Viminale il 'falco' dei decreti Salvini'

Palermo, 25 feb. (Adnkronos) - "Non vedo molti scattati in piedi ad applaudire, dopo che “il governo dei migliori” ha distribuito le poltrone che mancavano. Si sente pure il silenzio di quelli che si sono “sacrificati per difendere tutte le grandi conquiste fin qui ottenute”. Il Manuale Cencelli ha sostituito gli scritti sull'Europa di Spinelli, e l'alto profilo si è ulteriormente svelato per quello che è, bassa lega". Lo dice Luca Casarini, di Mediterranea Saving Humans, parlando della nomina dei sottosegretari.

"A me, non me ne vorrete, interessa egoisticamente il Ministero degli interni: c'è finito il “falco” dei decreti Salvini - dice parlando di Nicola Molteni al Viminale - Certo, anche il posto di sottosegretario all'Istruzione a quello che “forni per gli immigrati” non è niente male. È sempre più vero: la corazzata Potemkin è una cag..a pazzesca".