Covid: Gentiloni, 'sfida è tornare alla crescita trasformando le nostre economie'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Tornare alla crescita ma trasformando la nostra economia. Questa è la vera sfida: puntando sull'innovazione digitale e puntando soprattuto sulla transizione ambientale altro grande motore di fiducia. I nostri concittadini devono avere la consapevolezza che di fronte a quella che è la minaccia e la sfida maggiore di questo secolo si lavora insieme, si collabora a livello internazionale e si fanno tutti gli sforzi possibili". Ad affermarlo è il Commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni nel corso della sua Lectio Magistralis in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021 del Master di Giornalismo e comunicazione multimediale e del centro di ricerca Luiss Data Lab sottolineando che "il sostegno alle nostre economie deve continuare".

Il Commissario Ue ricorda il militante ecologista Alexander Langer: "scriveva che la transizione ecologica diventerà possibile solo quando sarà diventata popolare. Ecco questo momento è arrivato in questi mesi, in questi ultimi 1 o 2 anni, non era così dieci anni fa", sottolinea Gentiloni.