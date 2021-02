25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb (Adnkronos) - "Mi dispiace per chi, come leggiamo sulle pagine di un quotidiano, ci arruola nella Margherita 2.0. Progetto che a quanto mi risulta non esiste, non ci interessa e per il quale, comunque, nessuno ci ha interpellato”. Lo dichiara Carlo Calenda, leader di Azione.