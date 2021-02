Calcio: Ibrahimovic, 'ho zlatanizzato Pioli, ora è come me'

25 febbraio 2021 a

Milano, 25 feb. - (Adnkronos) - “Pioli è molto diverso di me? Sei sicuro? Forse l'ho ‘zlatanizzato'. Forse è diventato come me. È arrivato in un Milan dove l'ambiente era difficile. Se siamo dove ci troviamo adesso è grazie a lui e al lavoro che ha svolto. Grazie al modo in cui lavora, alla sua mentalità". L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic si esprime così sul suo allenatore Stefano Pioli.

"Mette tanta pressione alla squadra, pretende molto, anche se è una squadra di giovani -sottolinea lo svedese nel corso di un'intervista alla Uefa-. Forse ha più pazienza di me e ovviamente è più maturo e ha più esperienza. È abituato a lavorare sotto pressione ed è stato in situazioni dove ha dovuto lottare per restare in Serie A. Questo ovviamente è diverso da quando devi lottare per vincere, ma allo stesso tempo c'è tanta pressione. In situazioni simili devi dare qualcos'altro rispetto a quello che dai nelle grandi squadre. Pioli è venuto qui e ha dimostrato con il lavoro di essere un grande allenatore. Adesso non c'è più discussione se sia il più adatto a questo lavoro”.