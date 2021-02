25 febbraio 2021 a

Napoli, 25 feb. - (Adnkronos) - Finisce in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Napoli-Granada, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Al vantaggio dei padroni di casa con Zielinski al 3', replica al 25' Montoro. All'andata gli spagnoli si sono imposti per 2-0 e agli azzurri servono tre reti, senza subirne, per passare il turno.