Caffè Borbone va a Sanremo

(25 febbraio 2021) - Il format Pubblicità vs Vita Vera si fonde a Divano Sanremo e diventa uno spot televisivo I The Jackal quest'anno affrontano la maratona sanremese con la giusta carica

Sanremo 2021 è alle porte e come da consuetudine i The Jackal – la content factory che con la sua ironia tagliente ha conquistato l'Italia - commenteranno il Festival della Canzone Italiana dal divano. Non mancheranno commenti affilati e siparietti comici durante la maratona sanremese, quest'anno impreziosita dalla complicità di un buon espresso, quello di Caffè Borbone, che saprà dare la giusta carica per ripartire a ogni pausa pubblicitaria. Lo spot trasmesso in tv dal 28 febbraio al 13 marzo vedrà protagonisti Caffè Borbone e i The Jackal, i quali per la prima volta presentano un prodotto che è la fusione di due format già noti agli amanti del web. Il concept nasce infatti dal format Pubblicità vs Vita Vera, consacrato nel video branded content e già sperimentato dalla coppia partenopea Borbone - The Jackal, ma la novità assoluta è che in questa occasione tutto sarà condito dall'esilarante dinamica di “Divano Sanremo”, il salotto da cui i The Jackal nel corso degli anni hanno commentato e ravvivato il Festival attraverso i social, sfruttando la potente viralità mediatica che li contraddistingue. La creatività riprende il linguaggio meta-pubblicitario per cui i The Jackal sono riconosciuti e che aveva già sancito la prima collaborazione digital tra Caffè Borbone e la content factory.

Lo spot si apre con Ciro inebriato dall'aroma del caffè, è sorpreso a sognare su un terrazzo panoramico quando in realtà è in cucina e gli altri componenti del collettivo sono in attesa del caffè. Scopriremo poi che tutti si sono ritrovati sul divano per vedere insieme e commentare il festival e l'intermezzo pubblicitario è divenuto il pretesto per una magica pausa caffè in relax.

Lo spot richiama al Festival sia nella creatività (la battuta "quante canzoni mancano") che nel rimando alla tipica attività di commento che contraddistingue i The Jackal nel periodo di Sanremo.

Una fusion perfetta quella tra Borbone e i The Jackal, che esalta due eccellenze di successo che hanno in comune l'appartenenza a Napoli, città dove il caffè è storia. Dal divano dei The Jackal s'ironizza con gusto sullo show italiano più atteso di sempre. Ecco come nasce lo spunto creativo della pausa caffè durante la pubblicità di Sanremo e, a tal proposito, Mario De Rosa - il direttore marketing di Caffè Barbone -si esprime: “Questa nuova idea creativa racchiude due forti leve, una è rappresentata dai The Jackal, un'eccellenza partenopea proprio come Caffè Borbone, con la quale condivide anche una forte vocazione comunicativa. L'altra leva è rappresentata dal momento più significativo dell'intrattenimento del nostro paese il Festival di Sanremo, che catalizza milioni di telespettatori”. Tutto avvolto dal vero protagonista: l'aroma unico di caffè Borbone e la pausa caffè, anche su “Divano Sanremo”.

Credits_Soggetto e produzione: The Jackal

Direzione artistica: Francesco Ebbasta; Regia: Valerio Vestoso; Aiuto regia: Ylenia Azzurretti; Direttore della fotografia: Roberto Ostuni; Produttore esecutivo: Simone Russo.

Ciaopeople studios director: Vincenzo Piscopo; Account manager: Anna Manzo ; Organizzatoregenerale: Maria Chiara De Gregorio; Montaggio: Nicola Verre e Francesco Ebbasta; Color Correction: Alfredo Felco; Vfx: Mario Rotili; Musiche e Mix Audio: Liz Martin.

Scritto da: Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Ciro Priello, Aurora Leone, Claudia Napolitano, Fabio Balsamo, Gianluca Colucci.