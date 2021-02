Atletica: Europei indoor, Tamberi e Iapichino guidano azzurri per Torun

25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - Il Direttore tecnico delle Squadre nazionali, Antonio La Torre, ha reso noto l'elenco dei convocati per gli Europei indoor di Torun, in Polonia, dal 4 al 7 marzo. Sono 44 gli atleti selezionati, equamente divisi tra uomini (22) e donne (22). In squadra, il campione europeo indoor in carica Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro due anni fa a Glasgow nel salto in alto, tornato a 2,35 domenica scorsa ad Ancona.

Tra i convocati anche la debuttante in Nazionale assoluta Larissa Iapichino, 6,91 nel salto in lungo ad Ancona valido come record del mondo under 20 e primato italiano indoor eguagliato, lo sprinter Marcell Jacobs, quest'anno 6.53 a due centesimi dal record italiano dei 60 metri, e l'ostacolista Paolo Dal Molin già argento agli Euroindoor a Göteborg nel 2013, capace di 7.55 in stagione a quattro centesimi dal suo record nazionale.