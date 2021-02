Tik tok: sequestrato il profilo di influencer indagata per istigazione al suicidio** (3)

25 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Pertanto alla luce del fatto che la stessa influencer in un'intervista rilasciata ad un'emittente televisiva locale affermava che i suoi followers erano nella maggioranza bambini, circa 650.000, e che, secondo gli inquirenti, le sue pubblicazioni "sono idonee, seppur in via oggettiva ed astratta, a costituire incitamento al delitto o al suicidio (tenuto conto della sensibilità e impressionabilità dei ragazzi e della loro maturità psichica e morale, laddove la condotta è rappresentata attraverso un duetto tra due persone in competizione tra loro)", i pm titolari delle indagini hanno richiesto e ottenuto dal gip il provvedimento di sequestro preventivo, mediante oscuramento, del profilo Tik Tok oggetto d'indagine.