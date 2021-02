25 febbraio 2021 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Se è vero che Zingaretti vuole dimettersi alla prossima assemblea Pd di marzo? “No, ci ho parlato un'ora fa e mi ha detto di no, che non è vero”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio. Cosa le ha detto il segretario di preciso? “A me ha detto che non è vera questa cosa, che stiamo semplicemente discutendo perché siamo in una fase nuova”.