M5S: Bugani contro Di Maio, '15 anni di battaglie per diventare costola Berlusconi'**

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "15 anni di battaglie per diventare una costola di Berlusconi? Un trionfo. Gianroberto Casaleggio in piazza ci fece scandire il nome di BERLINGUER, non quello di Luigi De Mita". Così Max Bugani, volto storico del Movimento e capo staff della sindaca di Roma Virginia Raggi, postando su Fb il titolo dell'intervista in cui il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio 'apre' all'ingresso di Giuseppe Conte nel M5S, definendolo un Movimento 'moderato e liberale'. Nello stesso post, Bugani pubblica la foto della descrizione che Wikipedia da del partito di Forza Italia, definendone l'orientamento politico 'moderato-liberale', definizione che Bugani sottolinea in rosso accostandolo così alle parole del responsabile della Farnesina.