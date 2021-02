Covid: Pigni (Sacra Famiglia), 'sì hanno sospeso fornitura dosi, campagna interrotta per disabili'**

25 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - “Nella giornata di martedì 23 febbraio le autorità sanitarie hanno comunicato a Fondazione Sacra Famiglia la sospensione della fornitura dei vaccini, il cui arrivo avrebbe permesso di proseguire la campagna di immunizzazione di ospiti e operatori delle RSD-Residenze sanitarie per disabili. In conseguenza di ciò abbiamo dunque dovuto interrompere le vaccinazioni programmate''. Così Paolo Pigni - direttore generale Fondazione Sacra Famiglia dopo che il sindaco di Cesano Boscone in provincia di Milano ha denunciato che Regione Lombardia ''ha rimodulato la sua strategia vaccinale ma ha lasciato i disabili gravi senza vaccino''. ''Speriamo -dice- che questa sospensione sia di breve durata e abbiamo piena fiducia nell'azione delle autorità sanitarie che stanno facendo del loro meglio in questa difficilissima situazione''.