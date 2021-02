Covid: direzione Welfare Lombardia, 'nessun disabile grave lasciato senza vaccinazione'**

25 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - La direzione generale Welfare di Regione Lombardia, in una nota, chiarisce che "tutti gli ospiti della Rsa 'Sacra Famiglia' di Cesano Boscone sono già stati vaccinati. Hanno invece subito un rallentamento, dovuto alla mancanza di vaccini, le somministrazioni degli ospiti della Rsd".

"A causa dell'emergenza in provincia di Brescia e in alcuni comuni di Bergamo e Cremona - continua la Nota - e al conseguente avvio di una campagna vaccinale urgente in quei territori, al fine di mitigare e contenere l'espandersi del contagio, le fasi ‘1 bis' e ‘1 ter' stanno subendo un rallentamento, non uno stop, che si auspica venga superato nelle prossime settimane con l'arrivo di più vaccini".

"La rimodulazione della strategia vaccinale per fare fronte alla crisi in atto nell'area orientale della Lombardia - conclude la Nota - ha comportato esclusivamente una dilazione dei tempi di vaccinazione nelle altre zone, nessuna interruzione completa".