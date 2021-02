Armenia: Antonia Arslan, 'situazione delicata, spero si eviti confronto violento'** (2)

25 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - "Sono tornati indietro, con una tenacia incredibile hanno riaperto le scuole, la radio, la tv, l'elettricità, tutto questo funziona - racconta l'autrice de 'La Masseria delle allodole' - ma le frontiere non sono ancora ben definite". Ed è anche per questo che l'auspicio è che "su questa situazione delicatissima non si innesti un confronto violento nella capitale".

E la Russia? "Alla Russia interessa tenere tranquilla l'Armenia perché il suo baluardo nel Caucaso - osserva Arslan - La Georgia è sempre instabile, l'Azerbaigian ormai risponde alla Turchia". "L'Armenia - conclude - è l'unico Paese del Caucaso che la Russia può considerare suo alleato".