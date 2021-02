Radio: nasce RaiPlay Sound, nuova piattaforma multidevice Rai per l'audio digitale (4)

24 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - “E' una giornata bella - ha commentato l'ad Rai Fabrizio Salini - perché stiamo riuscendo a raggiungere l'obiettivo di trasformare la Rai in una Media Company che guarda al futuro. Già con RaiPlay abbiamo varcato una nuova frontiera, ponendoci al livello dei grandi gruppi internazionali, con una piattaforma italiana di servizio pubblico”.

“Orgogliosi di questo progetto aziendale che fa fare alla Rai un ulteriore passo verso il futuro – ha detto Elena Capparelli, direttrice RaiPlay e Digital - E' un'iniziativa innovativa a cui siamo arrivati grazie al fatto che la Rai ha saputo seguire l'innovazione digitale. È una piattaforma disponibile ovunque l'audio on demand si possa ascoltare. Parliamo a un target affascinato dal podcast, il cui apice del successo sta continuando a salire grazie ai contenuti seriali. Nostro obiettivo è rispondere alle nuove esigenze, ma anche guadagnare un nuovo pubblico, grazie a prodotti originali, lavorando anche con i contenuti della tv e del servizio pubblico. E' la piattaforma del servizio pubblico nel quale entriamo da leader, abbiamo archivi e una storia unici. Non abbiamo modelli da seguire. Dai contenuti sportivi a quelli per i bambini a quelli per il sociale, sono tutte sfide importanti per noi, un passo che consente alla Rai di interpretare i modelli di consumo, permettendole di ampliare il suo target”.

“Utilizzare la piattaforma RaiPlay per RaiPlay Sound è stato un obiettivo importante - ha affermato Stefano Ciccotti, Chief Technology Officer Rai - Quest'ultima infatti nasce con i vantaggi che derivano dalla costruzione su quella piattaforma, facilità di accesso ubiquo e ovunque, senza privilegiarne alcuno in particolare, attenzione al servizio pubblico, ci poniamo da questo punto di vista e pensiamo che dall'altra parte non c'è un utente commerciale ma un ascoltatore a cui offrire un servizio”.