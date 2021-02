24 febbraio 2021 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Ringrazio per la fiducia il presidente Draghi e tutto il movimento politico Noi con l'Italia, in primis il presidente Maurizio Lupi. Mi impegnerò al massimo delle mie capacità per dare il mio contributo, collaborando lealmente con il ministro alla Salute, Roberto Speranza, che mi riceverà domani per un primo incontro operativo”. Così il neo sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.