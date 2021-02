Covid: variante brasiliana, al Tasso 70 studenti legati a Sinopoli, 'in attesa indicazioni Asl Rm1'

24 febbraio 2021 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Preoccupazione" al liceo classico romano Torquato Tasso dopo la chiusura della media Sinopoli per un caso di variante brasiliana confermato dall'Istituto Lazzaro Spallanzani, successiva a quella di asilo e primaria nei giorni precedenti per l'emergere di casi di variante inglese. A quanto apprende l'Adnkronos, il Liceo avrebbe chiesto alla Asl Rm1 di riferimento come comportarsi con i contatti di contatto presenti nel Liceo, poiché una settantina di suoi studenti proverrebbero da quella scuola.

"Siamo in attesa di una risposta per promuovere una linea unica". A quanto si apprende, il Tasso da gennaio non ha avuto casi covid ma ha mandato classi in isolamento cautelare in seguito a influenze o sintomatologie sospette, poi risultate negative al tampone. Tuttavia l'istituto lamenta un "aggravio di lavoro considerevole" dovuto al monitoraggio giornaliero delle assenze, necessario in quanto "non sempre i genitori comunicano i casi sospetti all'addetto covid per ragioni inspiegabili, ostacolando la messa in quarantena precauzionale dell'intera classe".