Covid: nel 2020 Pil Milano -11%, soffre più di Lombardia e Italia (2)

(Adnkronos) - La pandemia, quindi, è stata innanzitutto un fenomeno urbano, causando la paralisi delle città dopo decenni di crescita. Il Covid ha quindi rimesso al centro del dibattito il ruolo e i modelli di sviluppo delle città. Temi al centro dell'evento 'Your Next Milano', che si è concentrato sulla necessità di riprogettare la crescita della città nei prossimi anni, ridefinendo gli equilibri interni a Milano e con i territori circostanti. Investendo sulla ripresa economica e sul lavoro attraverso una rinnovata lettura del proprio posizionamento nel network globale. Ripensando e potenziando il proprio modello di attrattività verso imprese, giovani, talenti, capitali e turisti.

Una metamorfosi urbana, introdotta dal sociologo Aldo Bonomi, che nasce dalla necessità di investire sempre di più sulle connessioni tra la città e i territori limitrofi. Le imprese, in questo senso, sono un esempio virtuoso: la loro interdipendenza è la loro forza. Uno scambio di energie su cui Assolombarda ha lavorato con le imprese e le istituzioni dei territori e che vede nell'evento 'Your Next Milano' la tappa finale di un viaggio nei territori. All'evento, introdotto da Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, partecipano anche Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda, e Giuseppe Sala, sindaco di Milano.

Ma dei cambiamenti che dovrà affrontare il capoluogo lombardo hanno parlato anche Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy, Giuseppe Bonomi, ad di Milanosesto, Armando Brunini, ad di Sea Aeroporti di Milano, Michela Matteoli, direttrice dell' Istituto di Neuroscienze del Cnr e coordinatrice dell'Humanitas Neuro Center, Gianluca Scavo, ad di Aim Group International e presidente Gruppo Turismo Assolombarda.