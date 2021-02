Covid: in Lombardia 1 mln dosi vaccini a marzo, campagna costerà 214 mln

24 febbraio 2021 a

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - In Lombardia, "se saranno rispettate le consegne", è previsto per ora che a marzo arrivino oltre 1 milioni di dosi, tra Pfizer (573mila circa), Moderna (137mila) e Astrazeneca (320mila). La Regione ha chiesto formalmente di avere "ulteriori vaccini, già validati in altri Paesi". Per quanto riguarda il 'dove', nell'illustrare il piano vaccinale, la vicepresidente Letizia Moratti ha spiegato che saranno utilizzate preferibilmente "strutture già esistenti sul territorio", ma una nuova delibera, la prossima settimana, indicherà esattamente quali saranno e come verranno distribuiti i punti vaccinali.

Il costo della campagna vaccinale sarà di 214 milioni di euro: di questi, 96 milioni saranno la remunerazione delle prestazioni vaccinali e 66,5 mln di euro i costi totali del personale dedicato alle vaccinazioni.

Moratti ha informato che probabilmente un emendamento a uno dei prossimi decreti permetterà di "avvalerci degli specializzandi il sabato e la domenica, pagati".